Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в ближайшее время подпишет новые соглашения по разведке нефти и газа с американской Exxon Mobil и британской BP. Об этом сообщили агентству Reuters три источника в понедельник, попросив не раскрывать их имена. Подробностей сделок источники не сообщили.

Президент Ильхам Алиев заявил в понедельник, что Азербайджан планирует увеличить экспорт природного газа на 8 млрд кубометров к 2030 году. По его словам, дополнительные объемы будут добыты на пяти существующих и новых месторождениях. В 2024 году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа.

По данным министерства энергетики США, Азербайджан обладает доказанными запасами нефти в 7 млрд баррелей и доказанными запасами природного газа в 1,7 трлн кубометров.

Азербайджан имеет долгую историю сотрудничества с обеими компаниями. BP работает в стране с 1992 года и является оператором ключевых каспийских проектов, включая нефтегазовое месторождение Азери - Чираг - Гюнешли, газовый проект Шах-Дениз и трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Exxon Mobil также была среди 13 компаний, подписавших легендарный «Контракт века» в 1994 году.

Тот контракт стоимостью 10 млрд долларов, заключенный во дворце «Гюлистан» в Баку, объединил нефтяные гиганты из 8 стран для разработки месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и стал отправной точкой для современной энергетической индустрии Азербайджана.