Российская ракета нанесла удар по учебной площадке ВСУ в воскресенье, убив как минимум 12 украинских солдат и ранив более 60. Киев не раскрыл точное место происшествия, но, по данным украинских СМИ, речь идет о Днепропетровской области, граничащей с Донецкой и Харьковской.

«Известно о 12 погибших и более 60 раненых», — сообщил в понедельник утром украинский Генштаб.

Это редкое признание серьезных потерь в рядах ВСУ. В ответ на трагедию командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал в отставку, назвав случившееся «трагедией» и объявив расследование.

«Каждый командир отвечает каждый день — за приказы, за решения, за людей», — написал он.

В конце мая российская ракета ударила по другому украинскому учебному полигону в Сумской области, где, по утверждениям Москвы, погибло до 70 солдат, тогда как Киев подтвердил гибель шести. Этот эпизод стал одним из самых кровавых за последнее время.

Нынешний удар совпал с масштабной атакой украинских дронов по четырем российским аэродромам. В ходе операции, по данным украинских источников, были в разной степени поражены стратегические бомбардировщики, а по предположениям российских военных блогеров — и подводный атомный крейсер в Мурманской области.