Вице-президент Палестины Хусейн аш-Шейх ответил на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал создание палестинского государства «абсурдной идеей». Аш-Шейх подчеркнул, что именно палестинское государство является залогом «безопасности, мира, стабильности и процветания» в регионе.

«Абсурдно — это не стремление палестинцев к свободе, а продолжающаяся израильская оккупация и нарушение международного права», — заявил аш-Шейх. Он добавил, что даже «самая маленькая оливковая роща в Палестине переживет этот оккупационный режим».

Нетаньяху на встрече с израильскими послами ранее заявил, что «создание палестинского государства не принесет мира» и что Израиль «не заменит один враждебный режим другим».

Своим выступлением он фактически отверг решения ООН, предусматривающие создание палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибли 52 243 палестинца. Только за последние сутки жертвами стали 51 человек, еще 115 получили ранения.

После нарушения соглашения о прекращении огня 18 марта число погибших увеличилось до 2151, а раненых — до 5598. Всего с начала войны пострадали 116 432 человека. В ведомстве отмечают, что под завалами разрушенных зданий все еще остаются тела погибших.