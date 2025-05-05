Израильская армия нанесла серию массированных ударов по различным районам сектора Газа в ночь на субботу. Погибли не менее 20 палестинцев.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, авиаудар по жилому дому на северо-западе города Газа привел к гибели 15 человек. Еще 10 получили ранения.

В квартале Аль-Салатин на западе города Бейт-Лахия израильская армия разбомбила дом семьи Аль-Аттар. Погибли 4 человека, 5 были ранены.

В лагере беженцев Джебалия израильский беспилотник атаковал группу палестинцев. Один человек погиб, несколько получили ранения.

Кроме того, в городе Газа и городе Рафах израильские военные взрывали жилые дома, принадлежавшие гражданским лицам.

Ранее израильское правительство одобрило расширение военной операции в секторе Газа. Начальник генштаба Эяль Замир заявил Kan, что армия планирует «уничтожить всю инфраструктуру ХАМАС — как наземную, так и подземную».

По данным израильских военных, операция будет расширена на новые районы палестинского эксклава. Израиль уже контролирует почти 70% территории сектора.

С момента возобновления наступления в Газе погибли 2436 палестинцев. Большинство из них — пожилые, женщины и дети. Еще 6450 человек были ранены.

Общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 52 535. Количество раненых выросло до 118 491.