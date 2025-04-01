ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва жалуется Вашингтону на Украину
Сергей Лавров заявил, что Россия передала США и ООН доказательства украинских ударов по энергетическим объектам, несмотря на достигнутый в марте мораторий
Москва жалуется Вашингтону на Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров / Reuters
1 апреля 2025 г.

Россия направила США и международным организациям перечень случаев, когда, по ее утверждению, Украина нарушала договоренности о недопустимости атак по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, на последнем заседании Совета безопасности России министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что мораторий нарушается: «энергетические объекты подвергаются атакам все это время, может быть с перерывом на один-два дня».

«Мы передали этот перечень помощнику президента США Майку Уолцу. Я направил его госсекретарю США Марко Рубио, нашим представителям в ООН и ОБСЕ», — отметил Лавров.

Он также заявил, что на основе этих данных международные структуры должны «показать на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти, если ее можно назвать властью».

В конце марта Украина и Россия отдельно друг от друга согласовали с США неофициальный мораторий на удары по энергетическим объектам.

Однако 1 апреля Минобороны РФ сообщило об атаках со стороны ВСУ на подстанцию в оккупированной части Запорожской области и трансформатор в Белгородской области.

МИД Украины в ответ обвинил Россию в ударе по энергосистеме Херсона, в результате чего без света остались 45 тыс. человек.

Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

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