Министр энергетики Бельгии Матье Бье выступил против возобновления энергетических отношений с Россией. В интервью Politico он назвал подобные надежды «иллюзиями» и подчеркнул: возврата к «деловому подходу» с Москвой, будто бы ничего не произошло, не будет.

Бье заверил, что новое правительство Бельгии во главе с Бартом де Вевером сохранит жесткую линию в отношении российского газа. Он подтвердил намерение поэтапно отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), но выступил против немедленного запрета.

«Мы финансируем войну, — отметил министр. — Пора перекрыть кран».

Слова Бье прозвучали на фоне растущих в Европе дебатов о возможном возобновлении энергетических связей с Кремлем. Ранее Москва заявила о переговорах с США по восстановлению газопровода «Северный поток», а некоторые земли в Германии допустили возможность его запуска. Интерес к идее проявляют и в Италии, и в энергетических концернах Старого Света.

Но Бье настроен скептически: «Это преждевременно. Я не верю в добрые намерения России».

Бельгия остается одним из крупнейших покупателей российского СПГ в ЕС. С начала года в порт Зебрюгге поступило 1,1 млн тонн топлива. В 2023 году Бельгия стала лидером по импорту российского СПГ среди всех стран ЕС.

ЕС запретил реэкспорт российского СПГ за пределы блока, но вопрос о полном эмбарго пока остается открытым. По словам Бье, он готов поддержать его лишь в случае скоординированного решения на уровне всего Евросоюза.

Вместо газа из России Бье предлагает сделать ставку на атом. Известный в бельгийской прессе как «Атомный мальчик», министр добивается отмены запрета 2003 года на строительство новых АЭС, продления срока службы действующих реакторов и удвоения их мощности.



