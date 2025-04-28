Администрация Дональда Трампа втайне разрабатывает сценарии для возможного возобновления переговоров с Северной Кореей, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Сам Трамп в начале апреля подтвердил, что между Вашингтоном и Пхеньяном продолжается общение. Отвечая на вопрос о перспективах новых контактов, он отметил: «У нас отличные отношения... Он умный человек. Я очень хорошо его знаю», добавив, что «вероятно, в какой-то момент что-то произойдет».

Трамп стал первым американским президентом, встретившимся с лидером КНДР, проведя три саммита с Ким Чен Ыном в 2018–2019 годах. Однако переговоры тогда закончились безрезультатно. В отличие от администрации Джо Байдена, которая безуспешно призывала Пхеньян к диалогу без предварительных условий, Трамп, как уточняет Axios, намерен действовать решительно. Бывшие чиновники Байдена признают, что за четыре года их работы почти не было серьезного общения между США и Северной Кореей.

Хотя сегодня КНДР находится не в числе главных приоритетов Трампа, угроза со стороны новой ядерной державы редко надолго уходит с мировой повестки. По словам одного из чиновников, в Вашингтоне активно проходят закрытые консультации с аналитиками и бывшими дипломатами.

По данным издания, администрация оценивает, как изменился Пхеньян за последние годы, и рассматривает возможные пути взаимодействия. Одной из тем обсуждений стало определение потенциальных переговорщиков со стороны КНДР — учитывая, что прежние дипломаты были репрессированы или отправлены на перевоспитание.

Источники Axios уточняют, что за кулисами прорабатываются разные сценарии для новой встречи. Эксперты отмечают, что позитивные высказывания Трампа о Киме за последние месяцы свидетельствуют о его заинтересованности в возобновлении контактов. Как подчеркнул бывший высокопоставленный чиновник США, достаточно одного «яркого письма» от Кима, чтобы процесс стартовал.

Однако за минувшие четыре года условия для переговоров изменились. Теперь Северная Корея закрепила свой ядерный статус в конституции и в идеологии династии Кимов. Переговоры о денуклеаризации выглядят маловероятными. Скорее Пхеньян будет готов говорить об ограничении вооружений в обмен на фактическое признание его ядерной державой — шаг, который вызовет обеспокоенность у Южной Кореи и Японии.

Кроме того, давление на Пхеньян со стороны Китая, сыгравшее важную роль в первом президентском сроке Трампа, сейчас маловероятно. КНДР углубила сотрудничество с Россией, направив войска на войну в Украине. При этом, несмотря на заявления Трампа о «большой ядерной нации», остается неясным, готов ли он официально признать Северную Корею ядерным государством.



