Турция решительно осуждает рейд члена израильского правительства в мечеть Аль-Акса, совершенный сегодня, 2 апреля 2025 года. С подобным заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции.

«Это действие соучастников Нетаньяху представляет собой опасный шаг, направленный на дальнейшую эскалацию напряженности в регионе», — говорится в официальном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Сегодня также было объявлено о расширении военных операций в секторе Газа и продолжении незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу. «Это стало очередным проявлением политики Израиля, демонстративно игнорирующей международное право и полностью лишенной мирной перспективы», — отмечает МИД Турции.

«Международное сообщество должно занять решительную позицию для обеспечения неприкосновенности святых мест, предотвращения повторения подобных провокаций и противодействия расширению территорий Израиля путем оккупации», — подчеркивается в заявлении турецкого министерства.