Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США охватывает всю территорию страны и включает нефть, газ и другие ресурсы. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ознакомившийся, как он утверждает, с проектом документа.

По его словам, документ датирован 23 марта и содержит 58 страниц. Он якобы был передан Украине американской стороной в виде нового проекта соглашения.

«Я вчера получил этот документ от наших чиновников. По моей информации, именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированы 23 марта и якобы были отправлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна», — написал Железняк.

Он утверждает, что документ охватывает все полезные ископаемые — как существующие, так и будущие.

«То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие. По всей территории Украины», — подчеркнул депутат.

Соглашение, по его словам, предполагается бессрочным. Любые изменения возможны только с согласия США.

Документ, утверждает Железняк, не содержит никаких гарантий безопасности со стороны Вашингтона. «Даже намека», — написал он.

Контроль за добычей ресурсов, как указано в проекте, будет осуществляться пятью уполномоченными лицами. Трое из них — от США и с полным правом вето.

Кроме того, американская сторона получит приоритет на реализацию всех новых инфраструктурных проектов и сможет блокировать продажу ресурсов третьим странам.

Управление совместным фондом, через который будут вестись расчеты по добыче, также будет сосредоточено за пределами Украины.

«Если вдруг с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем. Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года», — написал депутат.

Он отметил, что данный проект не является финальной версией соглашения.

«И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему», — добавил Железняк, назвав документ «ужасом».

Ранее подписание сделки сорвалось после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Тогда между ним, Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошел конфликт на глазах у прессы. Зеленский досрочно покинул Белый дом.

В начале марта Трамп заявил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной ещё «не мертва».

19 марта президенты США и Украины впервые поговорили по телефону после конфликта в Белом доме.

24 марта Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности, и сделка «скоро» будет подписана.