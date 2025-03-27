Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США охватывает всю территорию страны и включает нефть, газ и другие ресурсы. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ознакомившийся, как он утверждает, с проектом документа.
По его словам, документ датирован 23 марта и содержит 58 страниц. Он якобы был передан Украине американской стороной в виде нового проекта соглашения.
«Я вчера получил этот документ от наших чиновников. По моей информации, именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированы 23 марта и якобы были отправлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна», — написал Железняк.
Он утверждает, что документ охватывает все полезные ископаемые — как существующие, так и будущие.
«То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие. По всей территории Украины», — подчеркнул депутат.
Соглашение, по его словам, предполагается бессрочным. Любые изменения возможны только с согласия США.
Документ, утверждает Железняк, не содержит никаких гарантий безопасности со стороны Вашингтона. «Даже намека», — написал он.
Контроль за добычей ресурсов, как указано в проекте, будет осуществляться пятью уполномоченными лицами. Трое из них — от США и с полным правом вето.
Кроме того, американская сторона получит приоритет на реализацию всех новых инфраструктурных проектов и сможет блокировать продажу ресурсов третьим странам.
Управление совместным фондом, через который будут вестись расчеты по добыче, также будет сосредоточено за пределами Украины.
«Если вдруг с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем. Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года», — написал депутат.
Он отметил, что данный проект не является финальной версией соглашения.
«И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему», — добавил Железняк, назвав документ «ужасом».
Ранее подписание сделки сорвалось после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Тогда между ним, Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошел конфликт на глазах у прессы. Зеленский досрочно покинул Белый дом.
В начале марта Трамп заявил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной ещё «не мертва».
19 марта президенты США и Украины впервые поговорили по телефону после конфликта в Белом доме.
24 марта Трамп сообщил, что стороны достигли договоренности, и сделка «скоро» будет подписана.