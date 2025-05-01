ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газу не попадет никто
На границе сектора скопилось уже 3 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами для голодающего населения
В Газу не попадет никто
Голод в Газе достиг критических масштабов / AA
1 мая 2025 г.

ООН вновь обвинила Израиль в преднамеренной блокировке гуманитарной помощи для Газы. В БАПОР — ближневосточном агентстве ООН по делам палестинских беженцев — заявили, что на границе с сектором уже более двух месяцев простаивают 3 тыс. грузовиков с едой, топливом и медикаментами. Однако израильские власти продолжают полностью перекрывать доступ в Газу.

«Один миллион детей зависит от гуманитарной помощи. Без нее их жизни под угрозой», — заявило агентство.

Пресс-секретарь БАПОР Жюльетт Тума назвала израильскую блокаду «молчаливым убийцей детей и пожилых». По ее словам, жители Газы засыпают голодными, а гуманитарные организации не могут выполнять свою миссию из-за жесткой израильской позиции. 

28 апреля БАПОР сообщило, что все запасы муки на его складах закончились — поэтому агентство больше не сможет поддерживать общественные кухни Газы. В последние месяцы для сотен тысяч жителей сектора они были последней надеждой не умереть от голода.

«Рафах больше не город. Это руины, куда ни посмотри», — сказала она, подчеркнув масштаб разрушений на юге сектора. По ее словам, 97% населения Рафаха были вынуждены покинуть свои дома, а более 90% всех жителей Газы стали внутренне перемещенными — некоторые более 13 раз.

По оценке ООН, за полтора года войны 1,4 млн человек были изгнаны из Рафаха, при этом разрушены больницы, укрытия и дома. За это время, как отмечают в агентстве, израильские власти задержали и подвергли жестокому обращению более 50 сотрудников БАПОР. На них натравливали собак, били током и использовали в качестве «живых щитов», уточнили в агентстве.

Финансовое положение БАПОР также близко к критическому. 

«Без срочного финансирования мы не сможем продолжать работу», — предупредила Тума. 


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