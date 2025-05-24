ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Обмен пленными продолжается
Минобороны РФ сообщило о возвращении 307 российских военных в рамках нового этапа обмена пленными с Украиной
Обмен пленными продолжается
Бывшие пленные украинцы / Reuters
24 мая 2025 г.

В Россию вернулись 307 российских военнослужащих, освобожденных в рамках очередного этапа обмена с Украиной. О проведении операции сообщило Министерство обороны РФ. По информации ведомства, Киеву также были переданы 307 украинских военных, находившихся в российском плену.

В Минобороны заявили, что масштабный обмен будет продолжен. Власти Украины пока не прокомментировали итоги нового этапа.

Москва и Киев договорились о проведении крупного обмена по формуле «1000 на 1000» в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Стороны решили проводить обмены поэтапно, чтобы упростить логистику и координацию.

Первый этап состоялся 23 мая. Тогда Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц. По утверждению российской стороны, среди них были жители Курской области, якобы захваченные ВСУ. Украина получила такое же количество своих граждан — как военных, так и гражданских.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал достижение договоренности об обмене пленными. Он назвал это «успешным завершением переговоров» и задался вопросом, может ли этот шаг привести «к чему-то большему».

Специальный посланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал обмен «наиболее позитивным результатом» переговоров в Стамбуле. Он отметил, что уже более 400 человек были возвращены, и поблагодарил министра обороны Украины Рустема Умерова за значительный вклад в этот процесс.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us