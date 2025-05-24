В Россию вернулись 307 российских военнослужащих, освобожденных в рамках очередного этапа обмена с Украиной. О проведении операции сообщило Министерство обороны РФ. По информации ведомства, Киеву также были переданы 307 украинских военных, находившихся в российском плену.

В Минобороны заявили, что масштабный обмен будет продолжен. Власти Украины пока не прокомментировали итоги нового этапа.

Москва и Киев договорились о проведении крупного обмена по формуле «1000 на 1000» в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Стороны решили проводить обмены поэтапно, чтобы упростить логистику и координацию.

Первый этап состоялся 23 мая. Тогда Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц. По утверждению российской стороны, среди них были жители Курской области, якобы захваченные ВСУ. Украина получила такое же количество своих граждан — как военных, так и гражданских.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал достижение договоренности об обмене пленными. Он назвал это «успешным завершением переговоров» и задался вопросом, может ли этот шаг привести «к чему-то большему».

Специальный посланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал обмен «наиболее позитивным результатом» переговоров в Стамбуле. Он отметил, что уже более 400 человек были возвращены, и поблагодарил министра обороны Украины Рустема Умерова за значительный вклад в этот процесс.