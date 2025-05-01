Европейский союз готовит альтернативный план сохранения антироссийских санкций на случай, если США откажутся от участия в мирных переговорах по Украине и начнут сближение с Россией. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас.

По словам Каллас, в Евросоюзе обеспокоены тем, что администрация президента Дональда Трампа может «покинуть Украину» и попытаться заключить отдельную сделку с Кремлем. Такой сценарий рассматривается на фоне того, что переговоры по мирному урегулированию оказались слишком сложными.

Запасной план, по словам Каллас, нацелен на сохранение экономического давления на Россию, даже если Венгрия заблокирует продление санкций в июле.

В некоторых европейских столицах, добавила Каллас, уже звучат идеи следовать за США, если те перезагрузят отношения с Россией.

«Они надеются, что им больше не придется поддерживать Украину. Это ложная надежда», — отметила она.

Каллас напомнила, что Россия тратит более 9% ВВП на армию и, по ее словам, «захочет использовать ее снова». Она подчеркнула, что ЕС мог бы взять на себя финансовую поддержку Украины, но восполнить пробелы в военных поставках без участия США будет трудно.

По ее словам, Европа продолжает убеждать Вашингтон, что исход войны в Украине отвечает и американским интересам. При этом она заявила, что ни одна страна ЕС не согласится на признание Крыма российским.

«Крым — это Украина», — сказала Каллас.

Она также напомнила, что у США есть рычаги давления на Москву, если Трамп действительно хочет остановить войну.

«Он должен оказать давление на того, кто совершает убийства», — сказала она.

17 апреля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф представил во Франции проект предложения по прекращению войны в Украине. В нем содержался пункт о смягчении санкций против России еще до завершения мирных переговоров. Этот вариант был отвергнут ЕС и Киевом. В ответ был предложен контрпроект: санкции будут сниматься поэтапно — и только в случае соблюдения Москвой условий перемирия.