ПОЛИТИКА
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Иран: хуситы — самостоятельная сила
Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не поддастся на угрозы США и отверг обвинения в контроле над движением хуситов
Иран: хуситы — самостоятельная сила
Али Хаменеи / Reuters
21 марта 2025 г.

США ничего не добьются угрозами в адрес Ирана. Об этом заявил духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи, выступая в Тегеране на встрече с представителями различных слоев населения по случаю праздника Новруз.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, Хаменеи подчеркнул: «Американцы должны знать, что угрозами в адрес Ирана они ничего не добьются. Мы никогда не были стороной, которая начинала конфликт, но если кто-то это сделает, он должен знать, что получит серьезную пощечину».

Он напомнил, что в прошлом году в результате атак Израиля погибли лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и лидер ХАМАС Исмаил Хания. Эти события он назвал большой трагедией.

Хаменеи также отверг заявления западных политиков о том, что движение хуситов в Йемене действует по указанию Тегерана. По его словам, подобные оценки ошибочны.

«Йемен и его силы сопротивления действуют по своей собственной инициативе, руководствуясь собственными мотивами. Как и очаги сопротивления в странах региона. Иран не нуждается в доверенных лицах», — подчеркнул духовный лидер.

Ранее, 7 марта, президент Дональд Трамп в интервью Fox Business сообщил, что направил аятолле Али Хаменеи письмо с предложением обсудить ядерную программу. По словам американского лидера, он предпочел бы договориться, но если Иран откажется, «для него это будет очень плохо».

«Иран не должен получить ядерного оружия. Существуют и другие варианты», — добавил Трамп.

Хаменеи заявил в ответ, что США не стремятся к урегулированию, а лишь пытаются навязать Тегерану свои условия. По его словам, Иран не согласится на диктат и давление.

Как утверждают источники издания Axios, Трамп дал Ирану два месяца для заключения нового соглашения по ядерной программе.

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