Атака украинских беспилотников по российским авиабазам стратегической авиации вызвала тревогу в Вашингтоне. Операция Киева — это значительная эскалация, которая может обернуться крупными последствиями, предупредил спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог.

По его словам, удары пришлись по «части системы национального выживания противника» — ядерной триаде, и это означает рост эскалации.

«Вы не можете предсказать, как ответит другая сторона», — отметил Келлог, добавив: «Именно этого США пытаются избежать».

Спецпосланник Трампа при этом подчеркнул психологический эффект операции: «Украина показала, что тоже может играть в эту игру». По его словам, урон репутации России оказался более болезненным, чем фактические потери. Именно поэтому США ожидают, что Москва нанесет жесткий ответ Украине.

1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под кодовым названием «Паутина». Удары пришлись по пяти российским авиабазам: Белая, Дягилево, Оленя, Иваново и Североморск — последняя используется для базирования атомных подлодок.

По данным Генштаба ВСУ, после верификации информации подтверждено уничтожение 41 военного самолета, включая стратегические бомбардировщики — это 34% от всего парка стратегической авиации РФ.

Санкции на подходе

Кит Келлог также сообщил, что в Конгрессе США готовят новый пакет санкций против России — «Закон о санкциях 2025 года». По словам дипломата, сенатор-республиканец Линдси Грэм уже подготовил санкционный список, вскоре он будет обнародован.

Ранее, 21 мая, законопроект о первичных и вторичных санкциях против РФ поддержал 81 сенатор. Он предусматривает 500% тарифы на импорт товаров из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы — если Москва откажется от мирных переговоров или вновь начнет боевые действия на территории Украины после подписания соглашения.

«Пока мы надеемся на мир, становится ясно: Путин играет. И если он продолжит, Сенат США готов к ответу», — говорится в заявлении авторов инициативы.



