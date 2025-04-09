Израильские солдаты получили приказы расчищать земли и уничтожать жилые кварталы в Газе для создания буферной зоны шириной до 1,5 км, сообщает израильская правозащитная организация Breaking the Silence. По их словам, в этих зонах не действовали четкие правила — все решали командиры на месте, а каждый, кто приближался, считался угрозой и мог быть убит.

Военные рассказывают, что территория вдоль так называемого «коридора Нецарим», разделяющего эксклав на северную и южную половины, и на восточной границе Газы была превращена в «стерильную зону»: разрушались дома, теплицы, фермы, поля. По данным BtS, было уничтожено около 3 500 зданий и до 35% сельхозугодий, что подорвало продовольственную самодостаточность региона.

Ветераны свидетельствуют, что миссии включали расчистку районов от тел погибших, минирование, а также полное снесение целых кварталов с применением бронетехники и бульдозеров. Один из сержантов признал: «Основная задача — разрушение. Сотен объектов. Все должно быть ровным».

ООН и Amnesty International ранее уже называли действия Израиля в прибрежном анклаве возможными военными преступлениями. Breaking the Silence называет происходящее «уничтожением, экспроприацией и изгнанием» и призывает не нормализовать такую политику.