ПОЛИТИКА
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Пашинян осудил провокации против Турции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил провокации в отношении государственных символов Турции и Азербайджана перед факельным шествием в Ереване
Пашинян осудил провокации против Турции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Пресс-служба премьер-министра Армении
24 апреля 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с осуждением сожжения флагов Турции и Азербайджана, которое произошло перед началом факельного шествия в Ереване.

Заявление Пашиняна передала его пресс-секретарь Назени Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает эту практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, тем более соседних государств, главой государства не может быть расценено иначе. Это провокационная и провоцирующая практика», — заявила она в комментарии армянским СМИ.

Пашинян ранее неоднократно подчеркивал необходимость снижения враждебной риторики в отношениях с соседними странами и заявлял о стремлении к нормализации.

Ранее Пашинян сделал предложение Азербайджану: одновременно подписать мирное соглашение и официально распустить Минскую группу ОБСЕ — международный формат, созданный в 1991 году при участии Франции, России и США. По словам премьера, формат давно считается неэффективным.

«Давайте положим на стол мирное соглашение и совместное заявление о роспуске структур Минской группы — и подпишем их в одном месте и в одно время», — предложил политик.

Он подчеркнул, что Армения хочет мира, а не войны. «Нет оснований для войны. Войны не будет. Будет мир».

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