ПОЛИТИКА
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Иран обвинил США в срыве переговоров
Глава МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров и заявил, что Тегеран не откажется от производства ядерного топлива
Иран обвинил США в срыве переговоров
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи / Reuters
3 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна имеет право на производство ядерного топлива. Он обвинил США в подрыве переговоров из-за «максималистских требований и провокационной риторики».

Заявление опубликовано на его странице в социальной сети X. Арагчи подчеркнул, что предпочитает не обсуждать детали через СМИ, но отметил: «Повторение лжи о ядерной программе Ирана не изменит базовых фактов».

Отвечая на утверждения Вашингтона о том, что Ирану не нужно обогащение урана для мирных целей, Арагчи напомнил, что Тегеран — один из основателей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и имеет право на полный ядерный цикл.

«Есть страны — члены ДНЯО, которые обогащают уран, полностью отвергая ядерное оружие. Помимо Ирана, такие государства находятся в Азии, Европе и Южной Америке», — добавил он.

Арагчи предостерег США от давления. По его словам, «максимализм и провокации» лишь мешают переговорам.

«Достичь надежного и устойчивого соглашения возможно. Для этого требуется лишь твердая политическая воля и справедливый подход», — подчеркнул министр.

США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году по решению президента Дональда Трампа. В марте этого года Вашингтон направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением начать прямые переговоры и угрозами в случае отказа.

Тегеран передал ответ через Оман. После этого прошли несколько раундов непрямых переговоров — 12 апреля в Омане, затем в Риме и снова в Омане. Обе стороны заявили о прогрессе.

Четвертая встреча должна была пройти 3 мая в Риме, но, как сообщил глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди, ее отложили по логистическим причинам.

Иран требует отмены санкций в обмен на ограничения своей ядерной программы, исключающие возможность создания атомной бомбы. США, которые ранее допускали низкоуровневое обогащение, теперь требуют полного отказа от обогащения урана на любом уровне.

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