Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир провели в Женеве встречу с делегацией КНР во главе с вице-премьером Хэ Лифэном. Цель переговоров — снижение напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

По словам дипломатов, переговоры стартовали утром 11 мая, хотя их точное место не раскрывалось. Журналисты заметили кортеж черных автомобилей, въехавший в резиденцию швейцарского посла при ООН. Один из источников сообщил, что встреча длилась два часа, после чего делегации направились на обед.

Стороны надеются хотя бы частично снизить тарифы, введенные за последние месяцы. В апреле США подняли пошлины на китайские товары до 145%, Пекин в ответ ввел 125% тариф на американский импорт. Накануне переговоров Дональд Трамп написал в соцсетях, что 80% выглядят приемлемо, но «Скотту (Бессенту — ред.) решать».

С момента возвращения в Белый дом Трамп активно использует пошлины как главный инструмент давления, главным образом, на Китай.

На полях встречи в Женеве американская делегация также провела переговоры с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Недавно Трамп приостановил повышение пошлин на швейцарские товары до 31%, пока сохраняя ставку на уровне 10%. В Берне выразили обеспокоенность последствиями для ключевых отраслей — от часовой промышленности до экспорта шоколада. Швейцария пока воздерживается от ответных мер.