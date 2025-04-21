Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с прискорбием воспринял новость о смерти главы Ватикана и духовного лидера католического мира папы Франциска.

В своем заявлении он охарактеризовал понтифика как «достойного государственного деятеля» и подчеркнул, что папа Франциск придавал большое значение диалогу между различными религиозными общинами.

Президент также отметил, что папа Франциск проявлял инициативу в условиях гуманитарных трагедий, в том числе по палестинскому вопросу и в связи с происходящим в Газе, где, по словам Эрдогана, имеет место геноцид.

«От имени себя лично и моего народа выражаю соболезнования семье покойного, государству Ватикан и всему католическому миру», — говорится в заявлении президента Турции.