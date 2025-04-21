ТУРЦИЯ
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Президент Турции выразил соболезнования Ватикану и католическому миру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска, отметив его вклад в межрелигиозный диалог и гуманитарные инициативы
Президент Турции выразил соболезнования Ватикану и католическому миру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
21 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с прискорбием воспринял новость о смерти главы Ватикана и духовного лидера католического мира папы Франциска.

В своем заявлении он охарактеризовал понтифика как «достойного государственного деятеля» и подчеркнул, что папа Франциск придавал большое значение диалогу между различными религиозными общинами.

Президент также отметил, что папа Франциск проявлял инициативу в условиях гуманитарных трагедий, в том числе по палестинскому вопросу и в связи с происходящим в Газе, где, по словам Эрдогана, имеет место геноцид.

«От имени себя лично и моего народа выражаю соболезнования семье покойного, государству Ватикан и всему католическому миру», — говорится в заявлении президента Турции.

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