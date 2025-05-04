ПОЛИТИКА
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Путин заявил, что ищет преемника
Российский президент признал, что присматривается к людям, которые могли бы возглавить страну после него
Путин заявил, что ищет преемника
/ Reuters
4 мая 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что «постоянно» задумывается о будущем преемнике и уже присматривается к потенциальным кандидатам. В разговоре с телеведущим Павлом Зарубиным в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» он подтвердил, что оценивает каждого из них.

По словам главы государства, у нового президента должно быть доверие граждан, иначе «ничего серьезного сделать не удастся» и добавил, что выбор у граждан должен быть — «лучше, если появится несколько таких людей».

Среди возможных преемников Путина в разные годы пресса называла премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Патрушева, заместителей главы администрации Сергея Кириенко и Дмитрия Козака, мэра Москвы Сергея Собянина и секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Сам Путин стал президентом после добровольной отставки первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1999 году.

На момент марта 2024 года, когда он в очередной раз был переизбран — уже на пятый срок, Путину исполнилось 72 года. Он победил с результатом в 87% голосов при явке 77%, по данным Центризбиркома.

Ранее Путин избирался в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Когда в 2008 году он не смог пойти на третий срок подряд из-за препятствия в Конституции, президентский пост занял Дмитрий Медведев — в последствии премьер-министр, а ныне — зампред Совбеза РФ.

Если действующий президент скончался бы на посту, по закону его функции временно перешли бы к премьер-министру.

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