ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Трамп усиливает координацию с Европой по Украине
Дональд Трамп начал активнее координировать усилия с Европой по Украине и дал понять, что готов поддержать новые санкции против России, если переговоры не начнутся
Трамп усиливает координацию с Европой по Украине
Дональд Трамп / Reuters
12 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в последние недели активизировал координацию с европейскими странами в вопросе достижения мирной договоренности по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников агентства, если президент России Владимир Путин будет затягивать с переговорами, западные страны готовы совместно усилить давление на Москву. Среди мер рассматриваются дополнительные санкции.

Несмотря на рост согласованности действий, в публичных заявлениях Трамп сохраняет более сдержанную риторику по сравнению с европейскими лидерами.

В субботу лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши посетили Киев и выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они заявили, что, если Россия не прекратит огонь, с понедельника начнется подготовка новых санкций.

Трамп одобрил это заявление и, как сообщил один из европейских чиновников, в частных беседах дал понять, что готов действовать вместе с европейскими странами, даже если это потребует новых ограничений.

Еще один высокопоставленный чиновник подтвердил, что европейские лидеры потребовали от России соблюдать режим прекращения огня с понедельника.

После призывов Киева и его европейских союзников согласиться на 30-дневное перемирие с 12 мая, Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле «без предварительных условий». О составе российской делегации пока ничего не сообщается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу. В телефонном разговоре с Путиным он заявил, что Анкара готова организовать встречу, которая может способствовать устойчивому урегулированию конфликта.

Трамп также призвал Киев принять это предложение. По его словам, Украина должна немедленно согласиться на переговоры, чтобы выяснить, возможна ли сделка.

«Если нет — европейские лидеры и США будут знать, где мы стоим, и смогут действовать соответственно», — отметил он.

Зеленский заявил, что согласен на встречу в Турции 15 мая. Он подтвердил, что ждет прекращения огня, чтобы создать условия для дипломатии.

«Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал он в своей социальной сети. Зеленский выразил надежду, что «россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us