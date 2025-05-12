Президент США Дональд Трамп в последние недели активизировал координацию с европейскими странами в вопросе достижения мирной договоренности по Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников агентства, если президент России Владимир Путин будет затягивать с переговорами, западные страны готовы совместно усилить давление на Москву. Среди мер рассматриваются дополнительные санкции.

Несмотря на рост согласованности действий, в публичных заявлениях Трамп сохраняет более сдержанную риторику по сравнению с европейскими лидерами.

В субботу лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши посетили Киев и выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они заявили, что, если Россия не прекратит огонь, с понедельника начнется подготовка новых санкций.

Трамп одобрил это заявление и, как сообщил один из европейских чиновников, в частных беседах дал понять, что готов действовать вместе с европейскими странами, даже если это потребует новых ограничений.

Еще один высокопоставленный чиновник подтвердил, что европейские лидеры потребовали от России соблюдать режим прекращения огня с понедельника.

После призывов Киева и его европейских союзников согласиться на 30-дневное перемирие с 12 мая, Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле «без предварительных условий». О составе российской делегации пока ничего не сообщается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу. В телефонном разговоре с Путиным он заявил, что Анкара готова организовать встречу, которая может способствовать устойчивому урегулированию конфликта.

Трамп также призвал Киев принять это предложение. По его словам, Украина должна немедленно согласиться на переговоры, чтобы выяснить, возможна ли сделка.

«Если нет — европейские лидеры и США будут знать, где мы стоим, и смогут действовать соответственно», — отметил он.

Зеленский заявил, что согласен на встречу в Турции 15 мая. Он подтвердил, что ждет прекращения огня, чтобы создать условия для дипломатии.

«Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал он в своей социальной сети. Зеленский выразил надежду, что «россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут».