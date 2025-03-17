Министерство обороны Азербайджана заявило о неоднократных обстрелах своих позиций армянскими вооруженными силами 17 марта. Согласно сообщению, с 01:25 до 12:55 подразделения армянской армии периодически открывали огонь с позиций в районе населенных пунктов Юхары Загалы Басаркечарского района и Дыг Горисского района.

Днем ранее, 16 марта, азербайджанское военное ведомство также сообщало о продолжающихся обстрелах. С 20:10 до 20:45 армянские военные якобы обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия с направления населенного пункта Бурун Горисского района. Утром того же дня в 09:45 обстрелы велись с позиций в направлении населенного пункта Дыг.

Министерство обороны Армении категорически отвергло эти обвинения, назвав заявления Баку дезинформацией. «Аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение», — подчеркнули в армянском ведомстве.

Инциденты происходят на фоне недавнего прорыва в мирном процессе. 14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил о согласовании проекта мирного соглашения с Азербайджаном. Днем ранее Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста документа. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Ереван принял предложения касательно двух последних несогласованных пунктов.

Взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня могут осложнить реализацию достигнутых договоренностей, несмотря на значительный прогресс в переговорном процессе.