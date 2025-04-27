ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Критическая неделя» для Украины и России?
Несмотря угрозы санкциями в адрес России от Трампа, Украина оказалась под градом беспилотных атак, а Лавров усомнился в пункте мирного плана США о Запорожской АЭС
«Критическая неделя» для Украины и России?
По словам главы Госдепа США Марко Рубио, «военного решения этой войны не существует», и единственным выходом остается переговорный процесс, при котором обе стороны должны будут пойти на уступки
27 апреля 2025 г.

Россия в ночь на воскресенье выпустила по Украине почти 150 ударных дронов и нанесла серию авиаударов, сообщили украинские власти. В результате атак погибли как минимум четыре человека, еще несколько получили ранения. Основные удары пришлись на Константиновку в Донецкой области и Павлоград в Днепропетровской области, который атаковали третью ночь подряд — там около 500 коров погибли после попадания дрона в хлев.

Эскалация произошла спустя несколько часов после того, как Россия заявила о полном восстановлении контроля над Курской областью, которую украинские войска захватили в ходе неожиданного рейда в августе 2024 года. Киев опроверг эти заявления, сообщив о продолжающихся боях. В то же время президент США Дональд Трамп выразил сомнение в готовности президента РФ Владимира Путина завершить войну, заявив, что «не было никаких оснований наносить удары по мирным целям в городах и поселках», и намекнул на возможность новых санкций против Москвы.

На фоне обострения глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил в эфире NBC, что «предстоящая неделя будет критической», а США предстоит решить, стоит ли продолжать участие в мирных переговорах. По его словам, «военного решения этой войны не существует» и единственным выходом остается переговорный процесс, при котором обе стороны должны будут пойти на уступки.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS заявил, что Москва не получала от США предложений о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией (в совместное управление Вашингтона и Киева, о чем как о пункте предполагаемого мирного договора на неделе писало Reuters). А если и получит, «объяснит невозможность такого шага». Лавров подчеркнул, что АЭС находится под управлением госкорпорации «Росатом», добавив, что «атомная станция в надежных руках». Глава МИД РФ также, ссылаясь на утверждения Путина, отметил, что Москва готова к полному прекращению огня, если Украине больше не будут поставлять западное оружие.

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