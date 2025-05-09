На линии контроля (LoC), разделяющей контролируемые Индией и Пакистаном части Кашмира, вечером 8 мая произошло новое столкновение. Погибли по меньшей мере пять мирных жителей, более десятка получили ранения.

На пакистанской стороне, в регионе Азад Кашмир, сообщается о гибели четырех человек и ранении еще двенадцати. В индийской части Джамму и Кашмира один человек погиб, двое были ранены. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Обстановка в регионе обострилась после теракта 22 апреля в Пахалгаме на территории Индии, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила в нападении пакистанскую сторону.

6 мая индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Пакистана, включая районы в Азад Кашмире. Нью-Дели утверждает, что были поражены девять «террористических целей». Однако Исламабад заявляет, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре — в результате погибли восемь человек, в том числе ребенок, 35 получили ранения, двое пропали без вести.

Пакистанская армия также заявила о сбитии пяти индийских самолетов. Индия это отрицает.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал операцию «Синдур» «моментом гордости» для страны. В ответ премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообещал, что Индия понесет ответственность за свои действия и заявил о готовности к ответным мерам.