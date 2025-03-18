ТУРЦИЯ
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Турция отмечает 110-ю годовщину победы при Чанаккале
В Турции проходят торжества, посвященные победе в одной из ключевых битв как для Первой мировой войны, так и для истории страны
Турция отмечает 110-ю годовщину победы при Чанаккале
Солдат, одетый в форму времен Первой мировой войны, принимает участие в церемонии у мемориала в Чанаккале / AA
18 марта 2025 г.

В Турции проходят торжественные мероприятия, посвященные 110-летию победы в Дарданелльской операции, известной как Победа при Чанаккале и День памяти шехидов. Главные события состоятся 18 марта на полуострове Галлиполли в провинции Чанаккале.

Эта кампания, ставшая переломным моментом Первой мировой войны, сыграла ключевую роль в истории Турции. Ежегодно тысячи людей собираются, чтобы почтить память солдат, отдавших жизни в ожесточенных боях против сил Антанты.

В преддверии памятной даты были завершены работы по благоустройству мемориальных комплексов, включая крупнейший Мемориал мучеников. Территорию украшает 20 тыс. саженцев пионов и 40 тыс. тюльпанов красного и белого цветов, символизирующих турецкий флаг.

Директор исторического комплекса Галлиполли Исмаил Кашдемир отметил, что битва при Чанаккале стала «переломным моментом не только в истории Турции, но и всего мира». По его словам, это сражение положило конец длительному периоду упадка и вдохновило народ на национально-освободительную борьбу, приведшую к созданию Турецкой Республики в 1923 году под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка.

«18 марта мы вновь вспомним о героизме наших предков. Важно осознать, какой ценой нам досталась эта победа и как Чанаккале стало символом несокрушимости», — подчеркнул Кашдемир.

Одним из знаковых событий стала 28-я «Эстафета Победы», в рамках которой символическая земля, морская вода и флаг Чанаккале были доставлены в Анкару. Молодые спортсмены из Биледжика передали капсулы с этими символами участникам в Эскишехире, а 18 марта они будут вручены президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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