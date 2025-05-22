Десятки мечетей и мусульманских объединений Великобритании направили премьеру Киру Стармеру письмо с призывом признать государство Палестина и прекратить военное сотрудничество с Израилем. Обращение приурочено к приостановке переговоров о торговом соглашении между Лондоном и Тель-Авивом.

Среди подписантов — Лондонская центральная мечеть, Исламская академия Манчестера и Ассоциация мусульманских ученых Великобритании. Они приветствовали недавние меры британского МИД, но подчеркнули, что этого недостаточно.

В письме говорится о «глубокой обеспокоенности» поддержкой Израиля и отсутствии действенных дипломатических шагов. Авторы призывают к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и признанию Палестины в соответствии с резолюциями ООН.

Также религиозные организации требуют немедленной приостановки поставок оружия и военной помощи любой стороне, нарушающей международное гуманитарное право. «Это наш общий моральный долг — способствовать окончанию десятилетий несправедливости и изгнания», — сказано в письме.

Призыв совпал с сообщениями о возможном признании Палестины со стороны Британии и Франции на международной конференции ООН в следующем месяце. Ранее глава МИД Дэвид Лэмми заявил, что действия израильского правительства «изолируют страну от союзников» и противоречат «ценностям британского народа».