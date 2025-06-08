ПОЛИТИКА
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Азербайджан протянул Сирии руку помощи
Азербайджанская дипмиссия по случаю Курбан-байрама обеспечила продовольствием 1500 семей в пригородах Дамаска и Хомса
Азербайджан протянул Сирии руку помощи
8 июня 2025 г.

К празднику Курбан-байрам Азербайджан организовал раздачу жертвенного мяса 320 семьям, пострадавшим от войны в Сирии. Акция прошла 7–8 июня в пригородах Дамаска (Западная и Восточная Гута), а также в провинции Хомс.

Общая численность получателей гуманитарной помощи составила около 1500 человек, отмечает «Азертадж» со ссылкой на посольство Азербайджана в Сирии.

Мероприятие было организовано азербайджанской дипмиссией в Дамаске. К нему присоединились сирийские благотворительные и волонтерские организации.

В числе получателей — преимущественно многодетные женщины, потерявшие мужей в ходе конфликта.

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