К празднику Курбан-байрам Азербайджан организовал раздачу жертвенного мяса 320 семьям, пострадавшим от войны в Сирии. Акция прошла 7–8 июня в пригородах Дамаска (Западная и Восточная Гута), а также в провинции Хомс.

Общая численность получателей гуманитарной помощи составила около 1500 человек, отмечает «Азертадж» со ссылкой на посольство Азербайджана в Сирии.

Мероприятие было организовано азербайджанской дипмиссией в Дамаске. К нему присоединились сирийские благотворительные и волонтерские организации.

В числе получателей — преимущественно многодетные женщины, потерявшие мужей в ходе конфликта.