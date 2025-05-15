ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Песков: вероятности участия Путина в переговорах — нет
Президент России Владимир Путин не примет участия в российско-украинских переговорах в Стамбуле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Песков: вероятности участия Путина в переговорах — нет
Президент России Владимир Путин / Reuters
15 мая 2025 г.

Президент России Владимир Путин не приедет на переговоры с украинской стороной, которые проходят 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.

Отвечая на вопрос о возможности личного участия Путина, Песков сказал: «Нет».

По его словам, накануне вечером президент провел совещание по подготовке к переговорам. В нем приняли участие ключевые фигуры военного и внешнеполитического блока — глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Вечером 14 мая Кремль обнародовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что со стороны Украины приехала делегация «самого высокого уровня» — в нее входят представители МИД, офиса президента, военных и всех видов разведки, чтобы иметь возможность «принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру».

Зеленский ранее подчеркивал, что готов к личной встрече с Путиным.

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