Президент России Владимир Путин не приедет на переговоры с украинской стороной, которые проходят 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.

Отвечая на вопрос о возможности личного участия Путина, Песков сказал: «Нет».

По его словам, накануне вечером президент провел совещание по подготовке к переговорам. В нем приняли участие ключевые фигуры военного и внешнеполитического блока — глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Вечером 14 мая Кремль обнародовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что со стороны Украины приехала делегация «самого высокого уровня» — в нее входят представители МИД, офиса президента, военных и всех видов разведки, чтобы иметь возможность «принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру».

Зеленский ранее подчеркивал, что готов к личной встрече с Путиным.