Верховная Рада Украины призвала Дональда Трампа уволить его специального посланника Стива Уиткоффа после его спорных заявлений об Украине. Глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко обвинил Уиткоффа в «распространении российской пропаганды и подрыве внешней политики США‎»‎.

Скандал разразился после интервью Такеру Карлсону, в котором Уиткофф заявил, что причиной вторжения России якобы стала убежденность Кремля в том, что Украина — «фальшивое государство». При этом Уиткофф не стал осуждать эти заявления, отметив, что аргументы Москвы понятны и имеют право быть.



Мережко резко осудил такие высказывания, поставив под сомнение позицию дипломата. «Он посланник президента Трампа или… посланник Путина?» — задался вопросом украинский политик.

По его словам, высказывания Уиткоффа идут вразрез с международно признанным суверенитетом Украины и официальной позицией Запада. Мережко призвал Трампа немедленно принять меры, предупредив, что бездействие подорвет доверие к США.



«Президент Трамп должен предпринять серьезные шаги — как минимум, он должен дезавуировать эти заявления, потому что они представляют опасность», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Уиткофф заявил, что подконтрольные России регионы Украины якобы большинством голосов проголосовали за присоединение к РФ на референдумах. Мережко и другие украинские чиновники назвали эти утверждения ложными.



«Эти так называемые референдумы прошли под оккупацией и не имеют никакой юридической силы», — подчеркнул он. Ранее ООН заявила, что результаты этих голосований «не имеют юридической силы» и не могут изменить границы Украины.

Скандал разразился на фоне продолжающихся переговоров США, Украины и России о возможном прекращении огня. Уиткофф возглавляет переговорный процесс, но его заявления вызывают опасения в Киеве относительно позиции Вашингтона.

Белый дом пока не отреагировал на призыв Украины, однако давление на Трампа с требованием прояснить его позицию и принять меры против спецпосланника нарастает.



