ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Чем Уиткофф разгневал украинцев?
В верховной Раде призвали Трампа уволить спецпосланника Уиткоффа за слова о том, что Украина — «фальшивая страна»
Чем Уиткофф разгневал украинцев?
Стив Уиткофф / Reuters
24 марта 2025 г.

Верховная Рада Украины призвала Дональда Трампа уволить его специального посланника Стива Уиткоффа после его спорных заявлений об Украине. Глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко обвинил Уиткоффа в «распространении российской пропаганды и подрыве внешней политики США‎»‎.

Скандал разразился после интервью Такеру Карлсону, в котором Уиткофф заявил, что причиной вторжения России якобы стала убежденность Кремля в том, что Украина — «фальшивое государство». При этом Уиткофф не стал осуждать эти заявления, отметив, что аргументы Москвы понятны и имеют право быть.

Мережко резко осудил такие высказывания, поставив под сомнение позицию дипломата. «Он посланник президента Трампа или… посланник Путина?» — задался вопросом украинский политик.

По его словам, высказывания Уиткоффа идут вразрез с международно признанным суверенитетом Украины и официальной позицией Запада. Мережко призвал Трампа немедленно принять меры, предупредив, что бездействие подорвет доверие к США.

«Президент Трамп должен предпринять серьезные шаги — как минимум, он должен дезавуировать эти заявления, потому что они представляют опасность», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Уиткофф заявил, что подконтрольные России регионы Украины якобы большинством голосов проголосовали за присоединение к РФ на референдумах. Мережко и другие украинские чиновники назвали эти утверждения ложными.

«Эти так называемые референдумы прошли под оккупацией и не имеют никакой юридической силы», — подчеркнул он. Ранее ООН заявила, что результаты этих голосований «не имеют юридической силы» и не могут изменить границы Украины.  

Скандал разразился на фоне продолжающихся переговоров США, Украины и России о возможном прекращении огня. Уиткофф возглавляет переговорный процесс, но его заявления вызывают опасения в Киеве относительно позиции Вашингтона.  

Белый дом пока не отреагировал на призыв Украины, однако давление на Трампа с требованием прояснить его позицию и принять меры против спецпосланника нарастает.


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