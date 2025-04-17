ПОЛИТИКА
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Путин поддержал целостность Сирии
Российский президент заявил о заинтересованности в сохранении Сирии как единого государства и направил послание новому сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шаре
Путин поддержал целостность Сирии
Тамим бин Хамад Аль Тани и Владимир Путин / Reuters
17 апреля 2025 г.

Россия выступает за сохранение Сирии как единого суверенного государства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, находящимся в России с официальным визитом.

«Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство», — сказал Путин.

Параллельно также стало известно, что российский лидер направил послание новому главе Сирии Ахмеду аш-Шара, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шара, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — рассказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Путин подтвердил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и Сирией.

«Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений», — уточнил он.

В феврале состоялся первый телефонный разговор Путина с новым сирийским лидером, где президент России подтвердил готовность Москвы содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике.

В конце 2024 года сирийская оппозиция объявила о свержении режима Башара Асада. Заявление прозвучало на государственном телеканале. Асад вместе с представителями своей семьи бежал в Москву. Убежище ему власти России предоставили «из соображений гуманитарного характера».

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