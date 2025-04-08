ПОЛИТИКА
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Тарифы поссорили Трампа и Маска?
Илон Маск публично выступил против агрессивной тарифной политики, продвигаемой в администрации Трампа, и попытался убедить президента изменить курс
Тарифы поссорили Трампа и Маска?
Илон Маск и Дональд Трамп / Reuters
8 апреля 2025 г.

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск резко выступил против тарифной политики администрации Трампа. Как сообщает The Washington Post, бизнесмен лично обратился к президенту с просьбой пересмотреть решение о введении высоких пошлин, однако попытка убедить главу Белого дома пока не увенчалась успехом.

Особую критику Маск направил в адрес советника Трампа по торговле и производству Питера Наварро, которого назвал в соцсети X «просто идиотом» и позже — «Питером Ретаррдо».

Поводом стало заявление Наварро о том, что Tesla якобы закупает значительную часть комплектующих за границей, включая батареи из Японии и Китая, а электронику с Тайваня. Маск назвал это «абсолютной неправдой» и подчеркнул, что утверждение советника не соответствует действительности.

По данным WP, бизнес-сообщество, поддержавшее Трампа, оказалось ошеломлено агрессивной торговой политикой нового президента. Источники газеты утверждают, что ведущие представители техносектора разочарованы тем, что не могут повлиять на принимаемые решения, несмотря на близость к Белому дому.

Ранее в онлайн-выступлении на конгрессе партии «Лига» во Флоренции Маск выразил надежду на создание зоны свободной торговли между Европой и Северной Америкой: «Я надеюсь, что в итоге и Европа, и США придут к нулевым тарифам».

Однако администрация Трампа пока движется в обратную сторону. С 9 апреля импорт китайских товаров в США будет облагаться общей пошлиной в размере 104%. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, дополнительно к уже действующим 20% вводится еще 84% — в ответ на действия Пекина.

После заявления Левитт фондовые рынки отреагировали спадом. Промышленный индекс Dow Jones, который с утра рос на 4%, к моменту выступления сократил рост до 1%. Индекс S&P 500, стартовавший с приростом в 3,4%, к середине дня поднялся всего на 0,6%. Высокотехнологичный Nasdaq также замедлился — с 3,76% до 0,5%.

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