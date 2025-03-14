ВОЙНА В ГАЗЕ
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Число погибших в секторе Газа превысило 48 тыс.
Несмотря на перемирие, нарушения режима прекращения огня продолжаются. Число жертв и раненых среди палестинцев с каждым днем растет
Число погибших в секторе Газа превысило 48 тыс.
Эксгумация тел в городе Газа, сектор Газа
14 марта 2025 г.

Министерство здравоохранения Газы сообщило в четверг, что число погибших в секторе Газа в результате войны с Израилем, начавшейся в октябре 2023 года, достигло 48 524 человек. Под завалами зданий были найдены новые тела палестинцев.

В заявлении Министерства говорится, что за последние 24 часа семь тел были извлечены из-под обломков и два человека погибли от огня израильской армии. По данным министерства, еще 14 раненых палестинцев были доставлены в больницы, что увеличило общее число раненых до 111 955 человек. «Многие пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться», — заявили в министерстве.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа действует с 19 января, что положило конец израильской войне, приведшей к значительным разрушениям и превратившей палестинский эксклав в руины.

Несмотря на перемирие, местные власти Газы сообщают о почти ежедневных нарушениях режима прекращения огня израильской армией.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа. Израиль также сталкивается с делом о геноциде в Международном суде за свою войну с эксклавом.

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