США ввели пошлины на китайские товары, что может резко увеличить стоимость iPhone, вплоть до $2300 за смартфон, пишет Reuters.

Из-за 54% тарифа на китайский импорт Apple столкнулась с выбором: взять расходы на себя или переложить их на покупателей. Аналитики прогнозируют рост цен на 30–40%. В четверг акции компании упали на 9,3% — сильнейшее снижение с марта 2020 года.

Самый дешевый iPhone 16 сейчас стоит $799, но с учетом новых тарифов его цена может достичь $1142. Версия Pro Max с 1 ТБ памяти, продающаяся за $1599, может подорожать до $2300.

В первый президентский срок Дональд Трамп уже вводил пошлины, пытаясь заставить компании переносить производство в США или Мексику, но тогда Apple получила исключения. В этот раз их пока нет.

«Мы ожидали, что Apple снова получит послабления, но этого не произошло», — заявил аналитик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт.

Apple Intelligence — система на основе ИИ, представленная в феврале, не сработала в качестве приманки. Компания не смогла убедить покупателей обновлять смартфоны. Продажи iPhone уже снижаются, и новые тарифы могут только усугубить положение.

По мнению аналитика CFRA Research Анджело Зино, компания вряд ли сможет переложить на клиентов более 5–10% расходов. «Apple, скорее всего, поднимет цены только осенью, с выходом iPhone 17», — считает эксперт.

Часть производства iPhone уже перенесена в Индию и Вьетнам, но эти страны тоже попали под пошлины — 26% и 46% соответственно. Чтобы компенсировать тарифы, Apple нужно поднять цены минимум на 30%, отмечает Counterpoint Research.

Резкое подорожание смартфонов может ударить по спросу и усилить позиции Samsung, который сталкивается с меньшими тарифами.

«Тарифная политика Трампа может обойтись Apple в $40 млрд», — отмечает Крокетт. Однако эксперты полагают, что компания, Белый дом и Китай попытаются найти компромисс.



