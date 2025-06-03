Отсутствие прорыва во втором раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле заставляет американский Конгресс готовить «разрушительные» санкции против России, несмотря на попытки президента Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уже выразил поддержку введению жестких ограничений против Москвы.

Российская делегация во главе с советником президента Владимиром Мединским передала украинской стороне новый меморандум с жесткими требованиями: полный вывод украинских вооруженных сил с территорий, которые Россия считает своими, отказ от планов вступления в НАТО, демилитаризация страны и запрет на размещение иностранных военных контингентов. Киев решительно отверг все условия.

Кремль также потребовал снятия всех санкций, отказа от репараций и восстановления дипломатических связей в полном объеме, не предлагая взамен существенных уступок. Такая позиция негативно отразилась на репутации Трампа, который сделал идею «быстрого мира» в Украине центральным элементом своей избирательной кампании.

Американский лидер выразил резкое недовольство действиями российского президента, заявив, что Путин «совершенно потерял рассудок» после недавних масштабных ударов по украинским городам.

«Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я поддерживаю этот шаг», — заявил спикер Джонсон, сообщает New York Post.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь уже предложили законопроект о введении 500-процентной пошлины на импорт российских энергоресурсов в любые страны. Документ получил поддержку более 80 сенаторов. По словам Грэма, если такие страны, как Китай или Индия, прекратят закупки российской нефти, «военная машина Путина остановится».

Сенатор Блюменталь публично обвинил Кремль в попытке «сделать дураками Трампа и Америку». Ситуация создает серьезный вызов для американского президента: продолжать настаивать на переговорах или прибегнуть к жестким действиям, включая увеличение военной помощи Киеву.

Как пишет издание CNN, «тот факт, что Путин снова бескомпромиссно ответил на призывы к миру, теперь может заставить Трампа действовать». Ход войны в Украине все больше влияет на политические перспективы самого американского лидера.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня и продолжался чуть более часа в закрытом режиме. Делегацию России возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров. Первая с 2022 года встреча делегаций прошла 16 мая, на которой была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».