Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что в предстоящий период стороны продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития турецко-иранских отношений.

В завершение разговора Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Масуда Пезешкиана с праздником Рамадан.