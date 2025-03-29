ТУРЦИЯ
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Анкара и Тегеран договорились углублять сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для углубления двусторонних связей
Анкара и Тегеран договорились углублять сотрудничество
Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан / AA
29 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что в предстоящий период стороны продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития турецко-иранских отношений.

В завершение разговора Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Масуда Пезешкиана с праздником Рамадан.

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