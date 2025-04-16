Президент США Дональд Трамп не простил Европе открытую солидарность с Украиной, пишет Politico. По его данным, Трамп пришел в ярость после того, как европейские лидеры выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после напряженной встречи в Белом доме в конце февраля.

Как сообщает издание, окружению Трампа не понравилось, что Европа «публично обласкала» Зеленского после перепалки в Овальном кабинете. Один британский чиновник отметил, что для команды Трампа это выглядело крайне неуместно — и именно тогда американский лидер затаил обиду и решил отомстить Европе.

Спор с Зеленским произошел 28 февраля и начался с вопроса о сближении Трампа с Владимиром Путиным. Закончилась же беседа на повышенных тонах — украинскую делегацию попросили покинуть кабинет.

Уже через два дня в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тепло встретил Зеленского у резиденции на Даунинг-стрит и объявил о создании европейской «коалиции желающих» для выработки мирного плана по Украине. Великобритания и Франция заявили о готовности возглавить этот процесс, дав понять, что Европа готова действовать более независимо.

В тот же день Зеленский встретился с королем Карлом III — это вызвало дополнительное раздражение Трампа, известного своей симпатией к британской монархии. «Он точно это заметил и обиделся», — сообщил один американский чиновник.

Международная реакция на инцидент была жесткой. Один французский дипломат заявил, что его «тошнило» от увиденного. Британский чиновник назвал ситуацию «действительно плохой».

Уже на следующий день после визита в Лондон Зеленский в интервью заявил, что мир «по-прежнему очень далек». Через сутки Трамп приостановил военную помощь Украине.

Некоторые дипломаты считают, что негативная реакция Вашингтона подтолкнула Лондон к переговорам. По данным издания, Британия усилила давление на Киев, чтобы Зеленский попросил прощение и возобновил переговоры с администрацией Трампа.

Тем не менее, сам глава Белого дома не простил европейцам их поведение — отчасти именно этим можно объяснить повышенные пошлины, о которых Трамп объявил 2 апреля.



