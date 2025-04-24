ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция и Греция проведут переговоры по Эгейскому морю
Встреча технических делегаций состоится 28 апреля в Салониках — стороны обсудят меры по укреплению доверия и снижению рисков эскалации
Турция и Греция проведут переговоры по Эгейскому морю
24 апреля 2025 г.

Военные делегации Турции и Греции проведут 28 апреля новую встречу в Салониках для обсуждения мер по укреплению доверия в Эгейском море. Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк.

Детали повестки встречи пока не разглашаются. Однако известно, что переговоры пройдут в рамках нормализации отношений, начатой в 2023 году президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны стремятся минимизировать риски инцидентов и непреднамеренной эскалации в спорных морских районах.

Предстоящие переговоры следуют за критикой Турции в адрес Греции по поводу ее морского пространственного планирования в акватории Эгейского моря и Восточном Средиземноморье. Анкара считает, что действия Афин нарушают ее права и не имеют юридической силы. Турция, в свою очередь, планирует представить собственную карту морского планирования в ЮНЕСКО и соответствующие органы ООН.

Власти Турции подтвердили приверженность мирному разрешению всех спорных вопросов с Грецией в духе Афинской декларации 2023 года.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us