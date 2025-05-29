В Газе открылся третий пункт распределения помощи, организованный поддерживаемой США группой Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Однако тысячам палестинцев, которым приходится идти пешком за десятки километров, еды все еще не хватает. «Я шел за едой для своего сына — мы голодали неделями», — рассказал 25-летний палестинец Вессам Хадер, который с отцом и братом добрался до одного из складов возле Рафаха.

Начало работы нового центра сопровождалось хаотичными сценами: тысячи людей прорвали ограждения, частные охранники отступили. В итоге даже трубы и металлические конструкции были разобраны и унесены людьми, отчаянно пытавшимися найти хоть что-то для своих семей. «Люди были голодны и забирали все», — сказал Хадер.

GHF сообщил, что с начала работы удалось раздать более 1,8 млн порций еды, а в ближайшие недели будут открыты еще склады. Но, как отмечают в ООН, этого катастрофически мало: до войны в Газу ежедневно въезжало 500–600 грузовиков с едой и товарами, тогда как нынешние поставки не закрывают даже часть этих потребностей.

Между тем Израиль продолжает удары по эксклаву. В четверг авиаудары унесли жизни как минимум 45 человек, включая 23 погибших в лагере Бурейдж в центре Газы. По словам палестинских медиков, удары пришлись и по полиции Газы, которая боролась с мародерами в условиях гуманитарного коллапса.

Тем временем Al Arabiya и Al Jazeera сообщили, что ХАМАС и Израиль приняли предложение спецпосланника США Стива Уиткоффа о 60-дневном перемирии. По данным источников, соглашение предусматривает освобождение десяти израильских заложников, передачу тел погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных, а также переговоры о полном прекращении огня. Белый дом подтвердил, что ХАМАС получил предложение, поддержанное Израилем, а президент США Дональд Трамп готовится вскоре объявить детали.

При этом в секторе Газа Израиль продолжает боевые операции, несмотря на возможное перемирие. Только с утра четверга, по данным Минздрава Газы, в результате боевых действий были убиты 70 человек.