Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, «как только мы сможем это организовать». Об этом он сказал журналистам после завершения визита на Ближний Восток, передает Reuters.

Комментируя перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет с Россией и Украиной».

Он добавил: «Нам пора просто сделать это». Что именно имел в виду президент США, он не уточнил.

Ранее Трамп говорил, что не ожидает прогресса в переговорах между Москвой и Киевом, пока он и Путин лично не встретятся.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал он журналистам.

15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется подготовка к такой встрече.

«Вопрос пока в предметном плане не согласовывался и не поднимался», — подчеркнул Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что единственной реальной возможностью положить конец войне в Украине является личная встреча между Трампом и Путиным.