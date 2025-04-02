ООН резко отвергла заявления Израиля о том, что в Газе «вдоволь продовольствия». Всемирная организация назвала утверждения Тель-Авива «нелепыми и издевательскими» на фоне стремительно сокращающихся гуманитарных поставок.

«С точки зрения ООН, это абсурд. Мы на последнем издыхании с поставками», — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции 1 апреля.

По его словам, Всемирная продовольственная программа (WFP) вынуждена закрывать свои пекарни на севере Газы из-за нехватки муки и топлива. Все население сектора на грани голода.

Израильское военное ведомство COGAT утверждает, что за время шестинедельного перемирия в Газу было доставлено 25 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. Однако ООН настаивает, что ее поставки тщательно отслеживаются, и у нее практически не осталось запасов.

«Во время перемирия мы видели поток гуманитарной помощи, возрождение рынков, снижение цен. Теперь все это снова разрушено», — подчеркнул Дюжаррик.

Израиль возобновил массированные удары по Газе 18 марта, нарушив январское соглашение о перемирии и обмене пленными. По данным палестинских властей, с начала операции в октябре 2023 года израильские атаки унесли жизни более 50 тыс. человек, большинство из которых — женщины и дети. За последние две недели Израиль убил более 1500 палестинцев.

Тель-Авив утверждает, что не откроет гуманитарные коридоры, пока ХАМАС не освободит всех заложников. ООН и все международное сообщество осудили тактику Израиля, подчеркивая, что использовать голод в качестве оружия и средства принуждения — это военное преступление. Оно подпадает под конвенцию ООН о геноциде. Израиль уже осудили все крупнейшие гуманитарные организации мира, включая Красный Крест, однако Тель-Авив откровенно игнорирует все обвинения в свой адрес.

В Газе уже начался массовый голод, который ООН называет одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф современности.



