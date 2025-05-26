ПОЛИТИКА
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Британская корона поддержит Канаду
Король Великобритании Чарльз III в понедельник начнет свой первый визит в Канаду, где выступит в парламенте на фоне заявлений Трампа о включении страны в состав США
Британская корона поддержит Канаду
Король Великобритании Чарльз III / Reuters
день назад

Король Великобритании Чарльз III в понедельник начнет двухдневный визит в Канаду — первый после восшествия на престол. Об этом сообщает Sky News.

Главным событием поездки станет участие в церемонии открытия нового созыва канадского парламента. Во вторник король выступит с тронной речью — это будет лишь второй случай в истории, когда монарх делает это лично. До него подобное выступление совершала только королева Елизавета II.

По данным Букингемского дворца, 76-летнего короля будет сопровождать королева. Визит рассматривается как дипломатически и символически важный шаг, подтверждающий связи между двумя странами.

В первый день визита Чарльз III встретится с новым премьер-министром Канады Марком Карни, который ранее возглавлял Банк Англии. Карни стал главой правительства после парламентских выборов, прошедших в мае.

Карни критически отозвался о решении Лондона пригласить президента США Дональда Трампа на повторный государственный визит в Великобританию. Он назвал это «сигналом, который противоречит курсу Канады» на защиту своего суверенитета.

Президент Трамп с января неоднократно заявлял, что хотел бы видеть Канаду 51-м штатом США. Эти высказывания вызвали резкую реакцию в канадском обществе.

Приглашение британского монарха на открытие парламента Карни назвал «твердым подтверждением суверенитета» Канады. По его словам, это не случайный жест, а политически выверенное послание.

Чарльз III является официальным главой Канады как бывшей британской колонии. В последние месяцы он сделал ряд знаковых шагов: носил канадские награды, посадил клен, назвал себя «королем Канады».

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