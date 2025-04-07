Президент США Дональд Трамп во время брифинга с журналистами призвал Россию прекратить ракетные удары по Украине.

Видео с заявлением опубликовало агентство Associated Press.

«Мы говорим с Россией. Хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди и тысячи молодых людей», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о ходе мирных переговоров.

Он также вновь заявил, что если бы был президентом в момент начала конфликта, «война бы не началась».

Ранее, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международного давления на Россию недостаточно, и ежедневные удары по украинским городам это подтверждают.

По его словам, атаки являются прямым ответом президента России Владимира Путина на попытки дипломатического урегулирования.

Зеленский подчеркнул, что ослабление давления на Москву недопустимо.

Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар по жилому кварталу в Кривом Роге. Погибли 20 человек, в том числе девять детей.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что была применена ракета «Искандер-М» с кассетной боеголовкой.

Минобороны России заявило, что удар был нанесен по месту скопления украинских военных. По версии ведомства, совещание проходило в одном из ресторанов города.