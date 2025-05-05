Евросоюз готовится отказаться от российского газа в течение ближайших лет. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в рамках «дорожной карты» по снижению зависимости от энергоресурсов из России Еврокомиссия в июне предложит запретить поставки газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.

Согласно информации агентства, предложение будет обнародовано после публикации общей стратегии ЕС 6 мая. Запрет коснется как новых соглашений, так и уже действующих спотовых контрактов. Для последних ограничения вступят в силу не позднее конца 2025 года.

Решение зависит от способности стран ЕС обеспечить альтернативные поставки газа из США, Катара, Канады и африканских государств. Сейчас доля российского газа в импорте Евросоюза составляет около 19%.

Bloomberg отмечает, что планы могут быть скорректированы до официальной презентации, но Еврокомиссия намерена настаивать на поэтапном, но полном разрыве с российским газом.

Ранее агентство писало, что стратегия может включать не только запрет, но и квоты или тарифы как временные меры.

По данным Reuters, Евросоюз отказался от включения запрета на газ в 16-й пакет санкций. Причиной стала позиция ряда стран, не уверенных в стабильности альтернативных поставок, а также необходимость сохранить пространство для переговоров с США по вопросам торговли.