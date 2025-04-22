Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает придерживаться предложения о взаимном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и ожидает четкого ответа от Москвы.

«Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и самый надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры. Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру», — подчеркнул Зеленский в своем обращении.

Президент отметил, что во время пасхальных праздников на некоторых участках фронта действительно наблюдалось затишье и не было воздушных тревог. «Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств», — заявил он.

Однако, по словам Зеленского, Россия отказалась от его предложения продлить относительное затишье после Пасхи. Вместо этого интенсивность российских ударов только увеличилась.

«Сегодня российских ударов еще больше. Только на середину сегодняшнего дня, на 13 часов, было почти 3 тыс. обстрелов, штурмов, других ударов. Было применение российских ракет, «шахедов», почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту», — сообщил президент Украины.

Ранее, 19 апреля, российский президент Владимир Путин объявил о «пасхальном перемирии» с вечера пятницы до полуночи воскресенья. За этот период стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях — Путин заявил о 4,9 тыс. нарушений со стороны Украины, а Зеленский сообщил о более чем двух тысячах случаев, когда российские войска нарушили режим прекращения огня.

Путин также утверждал, что украинская сторона изначально воспринимала идею перемирия как «игру с судьбами», но впоследствии изменила позицию по настоянию «иностранных кураторов». «Нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего — иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция», — заявил российский лидер на муниципальном форуме.