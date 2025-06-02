ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев и Москва обменяют тысячи пленных
Стороны договорились о крупнейшем за войну обмене военнопленными и возвращении 6000 тел с каждой стороны
Киев и Москва обменяют тысячи пленных
Второй раунд переговоров России и Украины / AA
16 часов назад

Украина и Россия достигли крупнейшего с начала войны соглашения об обмене пленными и телами погибших на переговорах в Стамбуле. Переговоры прошли при посредничестве Турции. Договоренности касаются обмена тяжелораненых, тяжелобольных и молодых военнопленных, а также возвращения тел 6000 солдат с каждой стороны.

«Мы договорились об обмене по принципу «всех на всех» тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория - молодые солдаты в возрасте от 18 до 25 лет», — заявил на пресс-конференции министр обороны Украины Рустем Умеров. Он добавил: «Мы также договорились о возвращении тел погибших солдат в формате «6000 на 6000».

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил достигнутые договоренности: «Москва и Киев договорились о крупнейшем за всю войну обмене военнопленными - в формате «всех на всех», охватывающем тяжелораненых и молодых солдат в возрасте от 18 до 25 лет».

Умеров подчеркнул более широкие требования Киева: «Мы настаиваем на освобождении всех заключенных и возвращении всех наших пленных и похищенных детей». Соглашение было достигнуто во время второго раунда переговоров во дворце Чыраган в Стамбуле.

Сегодняшняя встреча во дворце Чыраган стала вторым раундом переговоров, организованных Турцией, после сессии 16 мая в Стамбуле, где стороны договорились обменять по 1000 военнопленных и изложили свои позиции по возможному прекращению огня. Москва и Киев также обязались продолжить диалог для деэскалации конфликта.

Анкара поддерживает тесные связи как с Москвой, так и с Киевом на протяжении всей войны и неоднократно предлагала свое посредничество для содействия диалогу и мирному процессу.

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