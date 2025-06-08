Президент Дональд Трамп распорядился ввести 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелес — несмотря на протесты губернатора Гэвина Ньюсома. Поводом стали столкновения между протестующими и сотрудниками иммиграционной службы ICE, проходившие уже второй день подряд, в том числе возле магазинов Home Depot в городе Парамаунт — преимущественно латиноамериканском пригороде ЛА.

Федеральные агенты применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и перцовые шары. Протестующие бросали в них камни, обломки тротуарной плитки и жгли мусор. С пятницы в районе было задержано более 100 человек. Среди них — профсоюзный лидер Дэвид Уэрта, выступавший против рейдов ICE.

По словам мэра Парамаунта Пегги Лемонс, напряженность возросла после того, как агенты задерживали людей прямо на улицах: «Люди напуганы. Когда действуешь так, хаос — ожидаемый результат».

ФБР пообещало привлечь к ответственности всех, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов. «Неважно, откуда вы приехали и с какой целью — если вы ударили агента, вы сядете», — заявил глава ведомства Каш Пател. Его заместитель Дэн Бонгино сообщил, что бюро уже использует видео и иные инструменты для поиска нападавших, в том числе тех, кто «бросал камни в полицейские машины во время операций ICE».

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт обвинила местные власти в том, что они «полностью устранились от своих обязанностей по защите граждан», и заявила, что ICE выполняет важную миссию по «остановке вторжения преступников».

Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что в случае продолжения беспорядков могут быть мобилизованы морпехи с базы Кэмп-Пендлтон.