Израиль провел консультации с США перед последними авиаударами по сектору Газа, подтвердили в Белом доме в понедельник. Пресс-секретарь Каролайн Левитт заявила в эфире Fox News, что администрация Дональда Трампа и Белый дом были проинформированы израильтянами об их атаках в Газе сегодня вечером.

Ее слова прозвучали после того, как израильская армия сообщила о проведении авиаударов по Газе, крупнейших с момента вступления в силу перемирия с палестинской группировкой ХАМАС 19 января.

«Как ясно дал понять президент (Дональд) Трамп: ХАМАС, Хуситы, Иран и все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это цену», — сказала Левитт.

«Разразится настоящий ад», — добавила она.

Число палестинцев, погибших с начала возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа в ночь на 18 марта, превысило 400, еще более 560 человек пострадали. Такие данные привело в Telegram-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац поручили армии принять «жесткие меры» против ХАМАС в Газе, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

«Это связано с многократным отказом ХАМАС освободить наших заложников, а также с его отказом от всех предложений, полученных от специального посланника президента США Стива Уиткоффа и посредников», говорится в заявлении.