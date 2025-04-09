ПОЛИТИКА
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Торговая война Трампа обострилась до 125%
Трамп резко повысил пошлины на китайские товары после ответных мер Пекина, пообещав 90-дневную паузу для стран, готовых к переговорам
Торговая война Трампа обострилась до 125%
Дональд Трамп / Reuters
9 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном повышении тарифов на китайский импорт до 125%, что стало новым витком эскалации в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

«На основании неуважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю до 125% тариф, который США взимает с Китая и немедленно вступит в силу. Надеюсь, в ближайшем будущем Китай поймет, что дни ограбления США и других стран больше не поддерживаются и неприемлемы», — написал президент США в своем аккаунте в Truth Social.

Одновременно Трамп предложил 90-дневную паузу на все ответные пошлины и «существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, также вступающий в силу немедленно» для более чем 75 стран, которые вызвали представителей США на переговоры и не предприняли ответных мер против Вашингтона.

Это заявление последовало после сообщения о том, что Китай с 11 апреля поднимает пошлины на американские товары до 84%, что стало ответом на новые торговые меры США. Двумя днями ранее администрация Трампа ввела рекордные 104%-е тарифы на китайский импорт.

Ранее китайские власти заявили, что сохраняют решимость «продолжать борьбу» и уже направили протест в ВТО, назвав действия Вашингтона «безрассудными» и угрожающими глобальной стабильности. Для сдерживания падения юаня Народный банк Китая потребовал от госбанков сократить покупки долларов.

Мировые рынки отреагировали негативно на обострение торговой войны: индекс S&P 500 приближается к медвежьему тренду, доллар слабеет, а инвесторы распродают даже такие традиционно надежные активы, как казначейские облигации США.

Несмотря на эти последствия, Трамп охарактеризовал введенные тарифы как «постоянные» и настаивает, что они заставляют другие страны садиться за стол переговоров.

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