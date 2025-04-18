Иммиграционный суд в Луизиане отказался отпустить под залог Рюмейсу Озтюрк — 30-летнюю турецкую аспирантку университета Тафтса, задержанную агентами ICE в Массачусетсе 25 марта. Суд счел ее «угрозой для общества и риском побега».

Юридическая команда бывшей стипендиатки Fulbright подала ходатайство в окружной суд штата Вермонт с требованием немедленного освобождения Озтюрк или хотя бы возвращения в Вермонт до 18 апреля.

Озтюрк обучалась в докторантуре по детскому и гуманитарному развитию. Поводом для депортационного дела стало ее соавторство в колонке в университетской газете, где содержался призыв признать «геноцид палестинцев», осудить позицию ректора и бойкотировать компании, связанные с Израилем.

После задержания Озтюрк отправили в изолятор в Басиле, Луизиана. По словам ее адвокатов, за время содержания она перенесла шесть приступов астмы.

Мартин Розенблут, один из представителей Озтюрк в иммиграционном суде, заявил:

«Вчерашнее заседание стало грубым нарушением процессуальных норм и демонстрацией того, как суды прогибаются под давлением администрации Трампа, пытающейся заглушить защитников прав палестинцев».

По его словам, все обвинения против Озтюрк основываются на «единственном абзаце из меморандума Госдепа, который ссылается на ту самую статью в студенческой газете».

Наза Ахмад, адвокат из правозащитной организации CLEAR, добавила, что большая часть команды Озтюрк была недопущена на заседание. «Это было вопиющее исключение даже по меркам системы, давно критикуемой за имитацию правосудия», — отметила она. Журналистов также не пустили в зал суда.

Озтюрк не обвиняется ни в каком преступлении. Администрация Дональда Трампа ранее пообещала депортировать иностранных студентов и активистов, которых считает «антиизраильскими» или связанными с «угрозами нацбезопасности».

Друзья Озтюрк считают, что ее задержание связано с кампанией травли после публикации статьи в марте 2024 года. В ней содержался призыв к университету поддержать резолюции, осуждающие действия Израиля в Газе и требующие отказаться от инвестиций в компании, имеющие отношение к Тель-Авиву.

Фото и данные Озтюрк были опубликованы на сайте Canary Mission — ресурсе, который критики называют инструментом для травли сторонников Палестины.

В числе других активистов, оказавшихся под угрозой депортации, — выпускник Колумбийского университета Махмуд Халил, а также студенты Мохсен Маддави и Юнсо Чон.