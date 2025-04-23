ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Турция отмечает 105-летие парламента
В день 105-летия открытия Великого национального собрания и Национального праздника суверенитета и детей в Анкаре прошли торжественные мероприятия
Турция отмечает 105-летие парламента
В Турции отметили 105-летие со дня основания парламента / AA
23 апреля 2025 г.

В Анкаре прошли торжественные мероприятия по случаю 105-й годовщины открытия Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и Национального праздника суверенитета и детей, отмечаемого 23 апреля.

Церемония началась у памятника Ататюрку перед зданием парламента, где спикер ВНСТ Нуман Куртулмуш возложил венок из красных и белых гвоздик. После этого участники почтили память основателя Турецкой Республики минутой молчания и исполнили государственный гимн.

В церемонии приняли участие министр образования Юсуф Текин, вице-спикеры парламента Бекир Боздаг, Гюлизар Бичер Карака, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Эфкан Ала, лидеры и председатели парламентских фракций, а также другие высокопоставленные чиновники, депутаты и административный персонал ВНСТ.

После церемонии у памятника Ататюрку делегация во главе со спикером парламента Куртулмушем организованно направилась в мавзолей Аныткабир на автобусе. Эта практика была введена в прошлом году самим Куртулмушем с целью сократить количество служебных автомобилей.

В торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе Аныткабир приняли участие высшие должностные лица Турции, включая вице-президента Джевдета Йылмаза, представителей правительства и лидеров основных политических партий: как правящей, так и оппозиционных.

Делегация прошла по Львиной дороге к мавзолею Ататюрка, где спикер парламента Нуман Куртулмуш возложил венок, после чего присутствующие почтили память минутой молчания и исполнили государственный гимн.

Затем Куртулмуш оставил запись в специальной книге мавзолея: «Верховный главнокомандующий нашей Войны за независимость, первый председатель Великого национального собрания Турции, основатель нашей Республики, дорогой Ататюрк! Великий парламент, который наша благородная нация открыла 23 апреля 1920 года с духом возрождения и идеалом независимости вопреки всем трудностям, и который безоговорочно доверил суверенитет нации, сегодня, на 105-м году, продолжает свою работу с той же решимостью и целеустремленностью».

В своей записи Куртулмуш подчеркнул, что основным принципом Турции является национальный суверенитет, а целью — повышение благосостояния народа, углубление демократии и укрепление правового государства.

Министр образования Юсуф Текин также посетил Аныткабир в сопровождении учителей и школьников по случаю Национального праздника суверенитета и детей.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us