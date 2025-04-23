В Анкаре прошли торжественные мероприятия по случаю 105-й годовщины открытия Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и Национального праздника суверенитета и детей, отмечаемого 23 апреля.

Церемония началась у памятника Ататюрку перед зданием парламента, где спикер ВНСТ Нуман Куртулмуш возложил венок из красных и белых гвоздик. После этого участники почтили память основателя Турецкой Республики минутой молчания и исполнили государственный гимн.

В церемонии приняли участие министр образования Юсуф Текин, вице-спикеры парламента Бекир Боздаг, Гюлизар Бичер Карака, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Эфкан Ала, лидеры и председатели парламентских фракций, а также другие высокопоставленные чиновники, депутаты и административный персонал ВНСТ.

После церемонии у памятника Ататюрку делегация во главе со спикером парламента Куртулмушем организованно направилась в мавзолей Аныткабир на автобусе. Эта практика была введена в прошлом году самим Куртулмушем с целью сократить количество служебных автомобилей.

В торжественных мероприятиях в мемориальном комплексе Аныткабир приняли участие высшие должностные лица Турции, включая вице-президента Джевдета Йылмаза, представителей правительства и лидеров основных политических партий: как правящей, так и оппозиционных.

Делегация прошла по Львиной дороге к мавзолею Ататюрка, где спикер парламента Нуман Куртулмуш возложил венок, после чего присутствующие почтили память минутой молчания и исполнили государственный гимн.

Затем Куртулмуш оставил запись в специальной книге мавзолея: «Верховный главнокомандующий нашей Войны за независимость, первый председатель Великого национального собрания Турции, основатель нашей Республики, дорогой Ататюрк! Великий парламент, который наша благородная нация открыла 23 апреля 1920 года с духом возрождения и идеалом независимости вопреки всем трудностям, и который безоговорочно доверил суверенитет нации, сегодня, на 105-м году, продолжает свою работу с той же решимостью и целеустремленностью».

В своей записи Куртулмуш подчеркнул, что основным принципом Турции является национальный суверенитет, а целью — повышение благосостояния народа, углубление демократии и укрепление правового государства.

Министр образования Юсуф Текин также посетил Аныткабир в сопровождении учителей и школьников по случаю Национального праздника суверенитета и детей.